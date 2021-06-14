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На кладбище в Екатеринбурге произошел пожар

Пострадавших нет

ТАСС, 14 июня. Пожар возник в понедельник днем на Михайловском кладбище в Екатеринбурге, где похоронены члены туристской группы Дятлова. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Площадь [возгорания] уточняется. На месте работает одна единица техники и четыре человека личного состава", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что пострадавших нет.

По данным открытых источников, Михайловское кладбище - одно из старейших сохранившихся кладбищ Екатеринбурга, оно наиболее известно как место захоронения членов туристской группы Дятлова.

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