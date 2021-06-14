Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

На АЗС в Октябрьском районе Новосибирска 14 июня произошел пожар.
- В 18:04 по местному времени (14:04 мск) пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе. Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте.
- Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели, добавил он.
- Предварительной причиной произошедшего называют выброс газа во время разгрузки газовоза.
- Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Ликвидация открытого горения была объявлена в 17:03 мск.
- На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом, личный состав МЧС работает на безопасном расстоянии. По словам источника ТАСС, было слышно не менее пяти сильных взрывов.
- Угрозы жилым домам от пожара на АЗС в Новосибирске нет, но, как передает собеседник агентства, огонь может охватить расположенный рядом склад.
- Пострадал 21 человек. Госпитализация потребовалась 17 из них. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Шоссе, где располагается АЗС, перекрыто от въезда в ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.
- По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела.
- Прокуратура начала проверку.