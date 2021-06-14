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Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске
Пожар на АЗС в Новосибирске
Обновлено 

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

© Андрей Березкин/ТАСС

На АЗС в Октябрьском районе Новосибирска 14 июня произошел пожар.

  • В 18:04 по местному времени (14:04 мск) пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе. Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте.
  • Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели, добавил он.
  • Предварительной причиной произошедшего называют выброс газа во время разгрузки газовоза.
  • Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Ликвидация открытого горения была объявлена в 17:03 мск.
  • На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом, личный состав МЧС работает на безопасном расстоянии. По словам источника ТАСС, было слышно не менее пяти сильных взрывов.
  • Угрозы жилым домам от пожара на АЗС в Новосибирске нет, но, как передает собеседник агентства, огонь может охватить расположенный рядом склад.
  • Пострадал 21 человек. Госпитализация потребовалась 17 из них. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
  • Шоссе, где располагается АЗС, перекрыто от въезда в ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.
  • По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела.
  • Прокуратура начала проверку.
Теги
РоссияНовосибирская областьПожар на АЗС в Новосибирске
Пожар на АЗС в Новосибирске
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 21
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