СК назвал предварительную причину хлопка газа под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Предварительная причина хлопка газовоздушной смеси, который произошел в понедельник в пятиэтажном доме в городе Коркино Челябинской области, - неосторожное обращение с огнем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"14 июня в одном из жилых домов города Коркино произошло возгорание и хлопок бытового газа, в результате которого получил сильные ожоги 26-летний молодой человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области, информация о происшествии поступила в 09:40 мск 14 июня. Пострадал один человек. Повреждений несущих конструкций дома не зафиксировано.