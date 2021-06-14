Пожар на АЗС в Новосибирске начался во время заправки автомобиля

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска начался во время заправки автомобиля. Об этом ТАСС сообщил представитель компании "Еврогаз", владеющей АЗС.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

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"Предварительно, при заправке автомобиля произошло возгорание", - сказал он.

По словам собеседника агентства, всего произошли четыре - пять взрывов, огонь распространяется на территории более 1 тыс. кв. м.

Среди пострадавших - один сотрудник АЗС.

Сгорели грузовик и машина с топливом.

"[Сгорела] одна грузовая, плюс машина с топливом", - добавил представитель компании.