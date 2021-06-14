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На шахте в ЛНР произошел пожар

В момент возгорания на аварийном участке находились 19 шахтеров, сообщили в МЧС республики

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в лаве шахты "Самсоновская-Западная" в Краснодоне, горняки с места происшествия эвакуированы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

"14 июня в 12:45 на пункт связи дежурному диспетчеру военизированного горноспасательного отряда №2 Краснодона поступило сообщение о том, что на шахте "Самсоновская-Западная" на участке 4-й западной лавы возник пожар. К месту вызова были направлены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы и два отделения реанимационно-противошоковой группы", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

В МЧС сообщили, что на момент возгорания на предприятии находился 161 человек, а на аварийном участке - 19 шахтеров. "В данный момент угрозы жизни и здоровью нет, все шахтеры вышли на поверхность. Проводятся работы по локализации и ликвидации возгорания", - уточнили в ведомстве.

Шахта "Самсоновская-Западная" производственного подразделения "Шахтоуправление Краснодонское" государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания "Востокуголь" была открыта в 1999 году. За 20 лет работы горняками шахты было добыто почти 20 млн тонн угля и проведено более 85 км выработок. Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.

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