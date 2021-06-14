Число пострадавших при пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске выросло до 16

ТАСС, 14 июня. Число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 16. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

Ранее сообщалось о шести пострадавших при пожаре, двое из которых - пожарные, приехавшие на вызов.

"Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство пострадавших - это работники АЗС и промзоны, где находится заправка. "В основном у пострадавших ожоги, ушибы и травмы", - уточнили в экстренных службах.

Информацию о числе пострадавших подвтердили и в МЧС. "По предварительной информации, на месте 16 пострадавших", - сказал он. Ярцев добавил, что при пожаре на АЗС разрушен автомобиль для перевозки газа и одна наземная газовая емкость.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Да, 16 человек. Все мужчины, у них ожоги, пятеро тяжелых, среди них один пожарный, и еще один пожарный средней степени", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что 11 пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, четверо из них от госпитализации отказались. "Остальные доставлены в ожоговый центр областной больницы", - добавила она.