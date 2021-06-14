СК возбудил дело о пожаре на автозаправке в Новосибирске

ТАСС, 14 июня. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"В СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре, добавили в персс-службе ведомства. "Глава СК поставил на контроль и поручил руководству следственного управления СК России по Новосибирской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на АЗС, в результате которого пострадали люди", - сообщили в СК.

Проверку также начала прокуратура. "Там работает прокурор области. Начата проверка", - сказала представительница ведомства.

О причинах пожара ведомство пока не смогло предоставить более детальную информацию.

Сейчас на месте ЧП работают следователи Следственного комитета, опрашиваются очевидцы произошедшего.

В новость были внесены изменения (16:26) - добавлена информация прокуратуры, (16:50) - добавлены подробности