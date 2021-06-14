Причиной пожара и взрыва на автозаправке в Новосибирске назвали выброс газа

ТАСС, 14 июня. Выброс газа, по предварительным данным, стал причиной взрыва и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

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"Во время разгрузки газовоза произошел выброс газа, разгерметизация газовой емкости, что привело к взрыву, и затем начался пожар", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, возможно, была нарушена техника безопасности.

Сейчас на месте ЧП работают следователи Следственного комитета, опрашиваются очевидцы произошедшего.