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Пожар на АЗС в Новосибирске
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Причиной пожара и взрыва на автозаправке в Новосибирске назвали выброс газа

В правоохранительных органах сообщили, что во время разгрузки газовоза произошла разгерметизация газовой емкости

ТАСС, 14 июня. Выброс газа, по предварительным данным, стал причиной взрыва и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Во время разгрузки газовоза произошел выброс газа, разгерметизация газовой емкости, что привело к взрыву, и затем начался пожар", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, возможно, была нарушена техника безопасности.

Сейчас на месте ЧП работают следователи Следственного комитета, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Теги
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