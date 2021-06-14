Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 21

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 21, среди них есть ребенок. Об этом сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

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"Уже 21 пострадавший. У нас прибавились два мужчины средней степени тяжести, два мужчины тяжелой степени и один ребенок девяти лет средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшие обратились в ближайшую больницу, позднее медики перевели их в ожоговый центр.

По данным источника в экстренных службах, госпитализированы 17 человек.

"По последним данным, пострадал в результате пожара 21 человек, 17 из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что четверо от госпитализации отказались.

В новость были внесены изменения (16:42) - обновлена информация о пострадавших