В Новосибирске более 100 газовых баллонов вывезли с заправки по соседству горящей АЗС

ТАСС, 14 июня. Пожарные предотвратили переход огня на заправку в Новосибирске, расположенную рядом с горящей АЗС, было вывезено более 100 газовых баллонов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

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"Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенную автозаправочную станцию. Из здания сотрудниками МЧС было эвакуировано более 100 газовых баллонов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что по результатам замеров атмосферного воздуха химико-радиометрической лабораторией превышений ПДК не зафиксировано.

В понедельник днем в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз". В результате ЧП произошли взрывы емкостей с топливом.