{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске более 100 газовых баллонов вывезли с заправки по соседству горящей АЗС

В МЧС сообщили, что химико-радиометрическая лаборатория не зафиксировала превышений ПДК в воздухе

ТАСС, 14 июня. Пожарные предотвратили переход огня на заправку в Новосибирске, расположенную рядом с горящей АЗС, было вывезено более 100 газовых баллонов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

На эту тему
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенную автозаправочную станцию. Из здания сотрудниками МЧС было эвакуировано более 100 газовых баллонов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что по результатам замеров атмосферного воздуха химико-радиометрической лабораторией превышений ПДК не зафиксировано.

В понедельник днем в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз". В результате ЧП произошли взрывы емкостей с топливом. 

Теги
РоссияНовосибирская областьПожар на АЗС в Новосибирске
Пожар на АЗС в Новосибирске
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 21
Среди них один ребенок
Читать полностью