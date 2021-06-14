В крупнейшем парке Екатеринбурга загорелась трава

ТАСС, 14 июня. Возгорание сухой растительности и травы на площади 1 га произошло в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В парке имени Маяковского на площади 1 га горит трава и сухая растительность. В тушении задействованы 15 человек и четыре единицы спецтехники", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что тушение осложняется тем, что очаги разрозненные, кроме того, подъехать спецтехнике к ним проблематично. Пожарные используют ранцевые огнетушители.

ЦПКиО им. Маяковского расположен в центральном районе Екатеринбурга на площади 97 га, 70 из которых - лесной массив. ЦПКиО является крупнейшим парком Екатеринбурга.