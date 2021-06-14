В Техасе разбился небольшой самолет

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате падения в понедельник небольшого самолета недалеко от аэропорта города Мэдисонвилл (штат Техас). Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC со ссылкой на представителей властей.

Согласно его информации, инцидент произошел около 01:00 (09:00 мск). Самолет разбился при попытке приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла. При падении самолет разломился пополам.

Федеральное авиационное управление США начало расследование произошедшего.