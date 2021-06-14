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СК возбудил уголовное дело после гибели трех детей в пожаре в алтайском селе

В доме, где произошло возгорание, проживала многодетная семья

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех детей в пожаре в частном доме в селе Анос Республики Алтай. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне из-за неправильной эксплуатации электроприборов, сообщили в понедельник журналистам в СК РФ.

"По данному факту Майминским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в доме, где произошел пожар, проживала многодетная семья, во время происшествия без присмотра находились трое детей 2015, 2017 и 2019 годов рождения. Все они погибли. Сотрудники регионального следственного управления СК РФ осматривают место пожара, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о пожаре в частном жилом доме поступила в 15:31 местного времени (11:31 мск). Пожарные подразделения прибыли на место в 15:52 местного времени (11:52 мск). В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела трех погибших детей.

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