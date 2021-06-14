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Пожар на АЗС в Новосибирске
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В МЧС рассказали о причине пожара на АЗС в Новосибирске

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло из-за незаземления газовоза при сливе в стационарную емкость
© Ростислав Нетисов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Причиной пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске стало незаземление газовоза. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев.

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"Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость", - сказал он.

Он добавил, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Его ликвидация продолжается.

Теги
РоссияНовосибирская областьПожар на АЗС в Новосибирске
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