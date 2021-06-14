В МЧС рассказали о причине пожара на АЗС в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Причиной пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске стало незаземление газовоза. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев.
"Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость", - сказал он.
Он добавил, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.
Его ликвидация продолжается.