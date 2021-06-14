Число пострадавших при пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске выросло до 30

ТАСС, 14 июня. Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось с 25 до 30. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью после пожара на АЗС. По последним данным, их количество выросло до 30 человек. Пятерым помощь оказывается амбулаторно, остальные госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Он не исключил, что число пострадавших еще может возрасти.

Источник уточнил, что у большинства пострадавших ожоги. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести либо имеют легкие повреждения.

Главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов в свою очередь заявил журналистам, что все госпитализированные получили ожоговые травмы. "Сочетанных повреждений нет, это только ожоговые травмы. Есть [среди пострадавших] один ребенок десяти лет", - сказал он.

Юданов отметил, что с 18:45 местного времени (14:45 мск) до 21:00 (17:00 мск) в больницу обратились 14 человек, все они были госпитализированы. Пострадавшие в настоящее время проходят терапию в полном объеме. Главврач подчеркнул, что в профильном ожоговом отделении и ожоговой реанимации есть резервные места, специалисты готовы дополнительно принять пострадавших при необходимости.

В новость были внесены изменения (18:25) - добавлены подробности о пострадавших