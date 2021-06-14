СК возбудил дело в отношении чиновников в Петрозаводске после гибели трех подростков

ТАСС, 14 июня. Следственное управление СК России по Карелии возбудило в отношении чиновников из администрации города Петрозаводска уголовное дело о халатности после гибели трех подростков в Онежском озере. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с гибелью 11 июня 2021 года трех несовершеннолетних подростков, утонувших во время купания в акватории Онежского озера в черте города Петрозаводска, в следственном управлении СК России по Республике Карелия в отношении должностных лиц администрации города Петрозаводска 14 июня 2021 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде. Ход расследования дела находится на особом контроле в Следственном комитете России.

Как ранее сообщали в СК, трое учеников девятого класса утонули в Онежском озере на территории Петрозаводска вечером в минувшую пятницу, не справившись с течением. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).