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В Швейцарии разбились небольшой самолет и планер

Пять человек в общей сложности погибли

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения небольшого самолета и планера в районе коммуны Бивио в Швейцарии. Об этом в понедельник информировала полиция кантона Граубюнден.

Информация о крушении планера и гибели пилота поступила в полицию в субботу. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасательные работы на месте происшествия начались в воскресенье. В ходе операции на расстоянии 1 км от места падения планера был обнаружен потерпевший крушение легкий самолет. Его пилот и трое пассажиров, в том числе один ребенок, погибли.

Личности погибших устанавливаются. Правоохранительные органы занимаются выяснением причин крушения планера и самолета. В частности, изучается, связаны ли между собой два инцидента.

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