Спасатели локализовали возгорание в крупнейшем парке Екатеринбурга на площади 1 га

ТАСС, 14 июня. Возгорание травы и сухой растительности локализовано на площади 1 га в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"[Объявлена] локализация на площади 1 гектар. Происходит ликвидация разрозненных очагов", - сказали в пресс-службе.

В понедельник со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области сообщалось, что в ЦПКиО им. Маяковского загорелись трава и сухая растительность, тушение осложняется тем, что очаги разрозненные, кроме того, подъехать спецтехнике к ним проблематично. Пожарные используют ранцевые огнетушители.

ЦПКиО им. Маяковского расположен в центральном районе Екатеринбурга на площади 97 га, 70 из которых - лесной массив. ЦПКиО является крупнейшим парком Екатеринбурга.