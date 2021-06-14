{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кирове при прорыве теплосети пострадала 10-летняя девочка

Она получила ожоги и была доставлена в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

ТАСС, 14 июня. Десятилетняя девочка получила ожоги в результате прорыва теплосети в Кирове, сообщает администрация города в понедельник.

"Сегодня на улице Северо-Садовой, 19 произошел порыв на теплосети. В непосредственной близости от аварии находилась 10-летняя девочка. Она получила ожоги и была доставлена в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в департаменте городского хозяйства по этому факту началась проверка инцидента. "В обслуживающей теплосети организации запрошена информация о случившемся. Также в ближайшее время будет подготовлено обращение в Ростехнадзор о проведении внеплановой проверки по соблюдению "Кировскими тепловыми сетями" требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов", - отмечается в сообщении.

Администрация города сообщает, что компания окажет всю возможную поддержку в лечении и восстановлении пострадавшей девочки. После завершения следственных действий поврежденные трубы на данном участке будут заменены.

Теги
Кировская область
Спасатели локализовали возгорание в крупнейшем парке Екатеринбурга на площади 1 га
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что происходит ликвидация разрозненных очагов
Читать полностью