Вагоны грузового поезда сошли с путей в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Изменяется расписание поездов в связи со сходом грузовых вагонов с рельсов в Волгоградской области, движение на участке приостановлено, сообщается на сайте Приволжской железной дороги.

Добавляется, что инцидент сказался на маршрутах движения поездов. Пассажирские поезда дальнего следования №1 Волгоград - Москва, №15 Волгоград - Москва направлены измененным маршрутом. Пригородный поезд № 6805 Волгоград-1 - Урюпино и обратно следует по сокращенному маршруту.

"Сегодня, 14 июня 2020 года, в 14:15 мск на перегоне Ярыженская - Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда - Алексиково Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход порожних вагонов грузового поезда. Движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для устранения последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Арчеда и Поворино. Причины происшествия устанавливаются.