Полицейские задержали журналиста Readovka, снимавшего акцию Крисевича на Красной площади

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали журналиста издания Readovka Василия Крестьянинова, который снимал акцию Павла Крисевича на Красной площади. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Крестьянинов задержан и доставлен в ОМВД "Красносельский". По предварительной информации, причиной его задержания стало административное правонарушение", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.

Ранее была задержана, но позже отпущена из полиции под обязательство о явке журналистка издания SOTA Ника Самусик. Она проходит подозреваемой по делу о хулиганстве вместе с акционистом Крисевичем. Он на Красной площади дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя.

Как ранее сообщил адвокат Крисевича, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. Крисевичу предъявлено обвинение, он арестован Таганским судом Москвы до 11 августа.

Крисевич ранее был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов.