СК возбудил уголовное дело после обрушения площадки с туристами под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения смотровой площадки с 27 туристами в поселке Краснолесье в Нестеровском городском округе Калининградской области в субботу. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел субботу, 12 июня, в 13:47 по местному времени (14:47 мск) на смотровой площадке "Виштынецкая возвышенность". По данным прокуратуры области, деревянная конструкция провалилась в момент, когда на ней находились 27 человек. По данным следственного управления, различные травмы получили девять человек. Ранее сообщалось, что двое из пострадавших госпитализированы.

По данным администрации Нестеровского городского округа, детей среди находившихся на рухнувшей площадке, не было. Вся туристическая группа прибыла в Краснолесье из Калининграда.

Директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов на своей странице в Facebook сообщил, что площадка закрыта и будет демонтирована. Он также принес извинения, всем, кого коснулся инцидент.