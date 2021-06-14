СК по Волгоградской области начал проверку по факту гибели охотника и ранения его спутника

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели 43-летнего охотника и ранения его спутника, ЧП произошло в лесу недалеко от хутора Авилов Иловлинского района Волгоградской области, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, смертельное ранение мужчина получил в результате неосторожного обращения с оружием. Со слов очевидца происшествия, он и еще двое его товарищей 43-х лет решили поохотиться на крупную дичь. Им удалось подстрелить животное, однако в какой-то момент в процессе добивания находившее в руках одного из охотников ружье выстрелило. В результате 43-летний владелец оружия скончался на месте, второй охотник получил ранение предплечья. Иловлинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи территориального подразделения, а также следователи-криминалисты областного управления СК.

"Устанавливаются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана соответствующая оценка законности пребывания мужчин с оружием в лесу с учетом действующих запретов на охоту", - добавили в пресс-службе.