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Пожар на АЗС в Новосибирске

Пожар на автозаправке в Новосибирске полностью потушен

При взрывах и пожаре пострадали 33 человека

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили пожар на газовой автозаправочной станции в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

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"В 21:48 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных службах, при взрывах и пожаре пострадали 33 человека, двое из них - пожарные, которые первыми прибыли на место масштабного возгорания.

Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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РоссияПожар на АЗС в Новосибирске
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