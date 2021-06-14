{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на АЗС в Новосибирске
Обновлено 

Число пострадавших при взрывах и пожаре на автозаправке в Новосибирске выросло до 35

С ожогами госпитализированы 20 человек

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске выросло до 35 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

На эту тему
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске
Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние более 10 пострадавших оценивается как тяжелое. В экстренных службах добавили, что люди продолжают обращаться за помощью. Некоторых пострадавших в больницу доставили проезжавшие мимо машины.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Теги
РоссияПожар на АЗС в Новосибирске
Шесть человек доставили в больницу после ДТП в Удмуртии
ДТП произошло в Сарапульском районе
Читать полностью