В пяти районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

ТАСС, 15 июня. Спасатели объявили на 15-16 июня экстренное предупреждение в пяти районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение на 15-16 июня 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, ожидается в Сусуманском, Омсукчанском [городских округах], местами в Тенькинском городском округе. Сохраняется в Среднеканском и Ягоднинском городских округах", - говорится в сообщении.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанных районах сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. Сейчас там пасмурная погода, температура воздуха держится на отметке около 19 градусов, дует умеренный ветер.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В прошлом году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В настоящее время в регионе значительных природных пожаров не зафиксировано.