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СМИ: в Эквадоре два человека погибли во время беспорядков в тюрьме

В ходе беспорядков 28 заключенных попытались сбежать, но были задержаны, сообщил телеканал Televisa

ГАВАНА, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 11 получили ранения в Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом в понедельник сообщает телеканал Televisa.

Отмечается, что в ходе беспорядков 28 заключенных попытались сбежать, но были задержаны. На территории тюрьмы в настоящий момент увеличено число сотрудников правоохранительных органов, ситуация взята под контроль.

В феврале в нескольких тюрьмах Эквадора были бунты заключенных, в результате которых погибли около 80 человек. Причиной беспорядков стала борьба враждующих банд.

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