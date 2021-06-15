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В России с начала года в ДТП погибли почти 40 велосипедистов

По данным ГИБДД, в сравнении с прошлым годом количество ДТП с участием велосипедистов в стране и пострадавших в них практически не изменилось, число погибших велосипедистов уменьшилось на 7%
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Почти 40 велосипедистов погибли в результате ДТП в России с начала текущего года, из них четыре ребенка. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего с начала текущего года на территории России произошло 508 ДТП с участием велосипедистов, 37 из которых погибли и 472 пострадали. При этом в 25% случаев ДТП произошло с детьми-велосипедистами, четверо из них погибли, 123 пострадали. В сравнении с прошлым годом количество ДТП с участием велосипедистов в России и пострадавших в них практически не изменилось, число погибших велосипедистов уменьшилось на 7%.

Вместе с тем, по данным ГИБДД, число детей на велосипеде, попавших в ДТП, по сравнению с 2020 годом выросло с 75 до 127 человек. Также увеличилось количество погибших детей-велосипедистов - с 1 до 4, пострадавших - с 74 до 123 детей.

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