В Приморье полиция задержала двух подростков, осквернивших памятник Герою России Пешкову

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Полиция Арсеньева в Приморском крае задержала двух девочек-подростков, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"В дежурную часть поступило сообщение 66-летней местной жительницы о том, что неизвестные лица на улице Калининской осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили лиц, причастных к данному правонарушению. Ими оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет", - сообщили в пресс-службе.

Обе правонарушительницы доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Информацию о них полиция направит в органы образования Арсеньевского городского округа.

24 ноября 2015 года СУ-24 Олега Пешкова был сбит в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.