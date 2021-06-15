Вода освободила все подтопленные территории в Амурской области

ТАСС, 15 июня. Уровень воды в реках Амурской области понизился, вода освободила все подтопленные дождевым паводком территории. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 15 июня 2021 года на территории Амурской области подтопленных приусадебных участков и дорог нет", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки вода ушла с участка внутрипоселковой дороги в селе Марково Благовещенского района. Проезд там бы возможен только на технике высокой проходимости, для местных жителей организовывали лодочную переправу. Ранее в этом селе также были подтоплены приусадебные участки. В Шимановском районе вода стояла на двух участках дорог, был затоплен мост.

Специалисты продолжают мониторинг паводковой обстановки в регионе. Накануне в Амурской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и сильных дождей. Во вторник на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 15-18 м/с. С выходом циклона на реках вновь могут сформироваться паводки с интенсивным подъемом уровней воды на 0,5-3,5 м.

В случае ухудшения обстановки в готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области.