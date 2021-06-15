Медики рассказали о состоянии пострадавших после пожара на автозаправке в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Угрозы для жизни пациентов, госпитализированных после взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске нет. Об этом сообщил во вторник журналистам главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

"Ребятишки - относительно удовлетворительное [состояние], площадь поражения небольшая. И пациенты реанимационные, и пациенты, находящиеся в ожоговом центре в реанимации, - все стабильны, на сегодня угрозы для жизни ни у кого нет", - сказал он.

Он отметил, что всего были госпитализированы 17 человек, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, ожоговом шоке, связанном с площадью поражения тела. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще 10 человек находятся в профильном отделении, в том числе сотрудники МЧС и двое детей, у которых площадь поражения составляет около 5% тела. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Юданов добавил, что площадь поражения тела наиболее сильно пострадавшего пациента составляет около 40%. Отравления угарным газом у пострадавших нет, все находятся в сознании. Также медиками принято решение об организации горячей для родственников пострадавших. "Вчера было очень большое количество звонков, обращений родственников, близких. Поэтому принято решение: мы сегодня организуем горячую линию. На сайте больницы и в средствах массовой информации данный номер телефона будет", - пояснил Юданов.