На Камчатке сняли режим ЧС в Пенжинском районе, введенный из-за паводка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снят в Пенжинском районе Камчатки, введенный из-за паводка и подтопления жилых домов. Жителям будут выплачены компенсации, сообщается во вторник на сайте краевого правительства.

"На сегодняшний день ситуация стабильная. Отмечается снижение уровня воды. 13 июня после дезинфекции водопровода были запущены в штатном режиме вода и электричество в дома жителей. Люди размещены во временных пунктах размещения, с сегодняшнего дня будем возвращать население домой. Ситуация с запасами воды, питания и других необходимых средств стабильная", - приводятся в сообщении слова главы района Александра Болотнова.

Специальная комиссия составит списки пострадавших, затем будут произведены выплаты из резервного фонда Камчатского края. Те, у кого пострадала придомовая территория, могут рассчитывать 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей выплатят жителям, у которых от паводка пострадало имущество первой необходимости.

8 июня из-за активного снеготаяния и дождей значительно повысились уровни воды в реках Пенжина и Энычаваям. Частично были подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка. В Пенжинском районе был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали жителей, которые заявили о такой необходимости, в ПВР. Сейчас в районе солнечно, температура около 20 градусов.