Один работник погиб при пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Работница обогатительной фабрики "Березовская" (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе, где утром во вторник произошло возгорание, не смогла эвакуироваться из здания и погибла. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

"Пострадавшая во время пожара спустилась со своего рабочего места - кабины мостового крана, - но до выхода дойти не успела. Реанимационные действия не привели к положительному результату. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть", - сказали в министерстве.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар локализован, на месте от МЧС работают свыше 70 человек и более 20 единиц техники.

В пресс-службе ПМХ ТАСС подтвердили информацию о пожаре, но не уточнили обстоятельств возгорания. В то же время в Министерстве угольной промышленности Кузбасса пояснили, что на предприятии проводился ремонт и фабрика временно не работала. "Произошло возгорание реагента в основном цехе обогащения", - пояснил представитель министерства.

Предприятие ведет переработку коксующегося угля и выпускает концентрат для производства металлургического кокса. Крупнейшим потребителем фабрики является входящий в холдинг кемеровский завод "Кокс".