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Более 35 тыс. домов остались без электричества в Финляндии из-за бури

Отключения затронули почти 90 населенных пунктов, отметили в объединении энергокомпаний Energiateollisuus

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Более 35 тыс. домов в нескольких регионах Финляндии остались в ночь на вторник без электричества из-за бури - сильного ветра и дождей, которые привели к обрывам линий электропередачи. Об этом сообщило во вторник объединение финских энергокомпаний Energiateollisuus.

Отключения зафиксированы в центре, на западе, юго-западе, востоке и севере страны, всего они затрагивают почти 90 населенных пунктов.

В настоящее время больше всего обесточенных домов - в городах Ямся и Ювяскюля (свыше 2 тыс. в каждом), а также Кангасала (около 2 тыс.). В течение дня Energiateollisuus из-за усиления ветра прогнозирует новые отключения в восточных регионах.

Как сообщила газета Iltalehti, стихия повлияла на железнодорожное сообщение, оно, в частности, нарушено между двумя крупными городами - Тампере и Пори.

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