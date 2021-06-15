Экологи выявили загрязнение в реках в Красноярском крае, где добывают золото

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Превышение концентрации загрязняющих веществ выявлено в реках Мина и Малая Жайма в Красноярском крае в ходе проверок золотодобывающих предприятий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования региона.

"Инспекторы Минэкологии края продолжают проверять золотодобывающие предприятия, которые работают на берегах Маны и ее притоках <...> Обследовали реки Мана, Мина, Большая Жайма, Малая Жайма и ручей Хабайдак. Выявлено загрязнение в реках Мина и Малая Жайма - вода была мутной, коричневого цвета", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Партизанском районе в реке Мина превышены концентрации загрязняющих веществ по взвешенным веществам в восемь раз, металлам - в пять раз, отмечено содержание нефтепродуктов. На Малой Жайме в Манском районе зафиксированы превышения по взвешенным веществам в четыре раза, металлам - в девять раз.

Сейчас министерство согласовывает с прокуратурой Красноярского края проведение внеплановой проверки в отношении ООО "Среднеманское". Эта организация работает на Мине выше по течению от места загрязнения. В отношении золотодобывающей организации на реке Малая Жайма материалы направлены в Росприроднадзор.