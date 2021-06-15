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Пожар на АЗС в Новосибирске
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Директора автозаправки задержали после пожара в Новосибирске

В результате ЧП пострадали 35 человек
© Ростислав Нетисов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне произошел пожар, в котором пострадали 35 человек, задержан.

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Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС зампрокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

"Был задержан директор общества, хозяин АЗС", - сообщил он.

Смагоринский добавил, что 16 июня будет приниматься решение об избрании задержанному меры пресечения.

По факту пожара ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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