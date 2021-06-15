Полиция Уфы нашла самокатчиков, сбивших 84-летнего пенсионера

ТАСС, 15 июня. Самокатчики, по предварительной информации, сбившие пенсионера на тротуаре, доставлены в полицию Уфы, сообщили во вторник в пресс-службе управления МВД России по городу.

13 июня ГУ МВД по региону начало проверку после того, как молодые люди на электросамокате сбили мужчину и скрылись. По данным местных СМИ, пострадавшему 84 года.

"Установлено, что вечером 12 июня потерпевший проходил недалеко от торгового центра "Фирма Мир", когда почувствовал резкий удар. От столкновения он упал на землю, в этот момент к нему подошли двое молодых людей, которые его подняли и посадили на скамейку, после чего сразу же покинули место происшествия. Просмотрев видеозаписи, полицейские установили, что мужчину сбил один из молодых людей, второй остановился и помог своему товарищу усадить потерпевшего на скамейку. В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Уфе установили и доставили предполагаемых участников происшествия, ими оказались 21 и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в республиканском Министерстве здравоохранения, пенсионер госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. По данным регионального МВД, с начала года в Уфе во время управления электросамокатами травмы получили как минимум семь человек. Зачастую причинами этого становятся внезапный выезд человека на самокате на проезжую часть или движение по ней.