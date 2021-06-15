Оглашение приговора экс-главе правительства Астраханской области перенесли на 21 июня

АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани перенес дату оглашения приговора по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и бывшего и. о. вице-премьера правительства, экс-главы Минфина области Виталия Шведова с 15 на 21 июня. Их обвиняют в кредитных махинациях. Об этом во вторник сообщают на сайте Кировского районного суда Астрахани.

"Судебное заседание по оглашению приговора назначено на 21 июня", - говорится в сообщении суда.

Чиновников задержали в Астрахани в июле 2019 года. Их обвиняют в необоснованном привлечении коммерческих кредитов на сумму 6,2 млрд рублей при том, что на счетах регионального бюджета имелись значительные остатки средств.

По версии следствия, действиями чиновников бюджету региона был причинен материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также действия Шведова и Султанова "привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти".

1 июня Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Астраханской области Дмитрия Парфенова к полутора годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Следствием и судом установлено, что Парфенов, проводя контрольные мероприятия по законопроекту и отчету об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл факты привлечения председателем правительства региона Султановым и министром финансов региона Шведовым необоснованных кредитов на 6,2 млрд рублей. Эти действия привели к причинению особо крупного ущерба региональному бюджету на сумму более 212 млн рублей.