В Абхазии в результате стрельбы ранены двое россиян

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. Двое россиян получили ранения в результате стрельбы во вторник ночью в Пицунде, стрелявший гражданин республики взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

"Пятнадцатого июня, примерно в 00:20 мск, в дежурную часть отделения милиции г. Пицунда УВД по Гагрскому району поступило телефонное сообщение, что в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в г. Пицунда, неизвестным лицом произведены выстрелы. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами РФ Филоян и Салимгариевым произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес одному три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, второму - шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза. Филоян и Салимгариев были доставлены в ЦРБ г. Гагра и после предоставления первичной помощи были вывезены за территорию в лечебные учреждения РФ", - говорится в сообщении.

Осколком от выпущенных пуль ранен стрелявший Пилия, по данным МВД, ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения. "В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в ЦРБ г. Сухум", - сообщает МВД.

Отмечается, что 17 мая в отношении Пилия было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а 18 мая в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 4 июня предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено и после утверждения обвинительного акта прокурором г. Сухум уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу и вынесения соответствующего законного приговора.