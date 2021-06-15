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Из-за пожара на химзаводе в американском Иллинойсе эвакуируют местных жителей

Для ликвидации возгорания мобилизовали более 40 пожарных частей, информирует телеканал CBS Chicago

ТАСС, 15 июня. Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе компании Chemtool в американском городе Роктон (штат Иллинойс), соответствующие службы распорядились об эвакуации жителей окрестностей в радиусе 1,6 км от места происшествия.

"Все жители и предприятия в радиусе одной мили от Chemtool в Роктоне должны быть эвакуированы", - говорится в публикации местной полиции, размещенной в ночь на вторник на официальной странице в Facebook.

По информации телеканала CBS Chicago, возгорание возникло в понедельник утром. Более 40 пожарных частей было мобилизовано для ликвидации возгорания. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер распорядился о направлении национальной гвардии штата к месту происшествия. Отмечается, что тушение пожара может занять несколько дней.

Согласно данным вещателя, в ночь на вторник число эвакуированных достигло отметки в 1,5 тыс.

Начальник пожарной службы в свою очередь заявил, что пока не знает, когда эвакуированным жителям можно будет вернуться в свои дома. В Роктоне и близлежащем городе Роско проводится оценка качества воздуха. Причины возникновения возгорания пока не установлены.

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