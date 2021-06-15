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Пожар на АЗС в Новосибирске
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В Новосибирске задержали инженера автозаправки, на которой произошел пожар

В СК сообщили, что директор и инженер газовой АЗС не приняли мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Инженер автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне произошел пожар, задержан. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

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"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа", - сообщил он.

В ведомстве добавили, что следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранительными органами был задержан директор АЗС.

Теги
РоссияНовосибирская областьПожар на АЗС в Новосибирске
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