В Новосибирске задержали инженера автозаправки, на которой произошел пожар

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Инженер автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне произошел пожар, задержан. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа", - сообщил он.

В ведомстве добавили, что следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранительными органами был задержан директор АЗС.