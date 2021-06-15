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Источник: бойца ММА Вагабова подозревают в избиении человека в Дагестане

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Вагабов подозревается в избиении человека, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Инцидент произошел 11 июня. Между пострадавшим и группой лиц, среди которых находился и боец ММА Вагабов, произошел конфликт. По предварительным данным, Вагабов несколько раз ударил пострадавшего, после чего тот потерял сознание. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник.

По его словам, по предварительным данным, пострадавшим является племянник бывшего главы Дагестана Муху Алиева, а конфликт произошел на бытовой почве.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием силовых структур по инциденту.

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