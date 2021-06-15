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Самолет из Новокузнецка экстренно сел в Казани

Посадку совершили из-за плохого самочувствия пассажира

КАЗАНЬ, 15 июня./ТАСС/. Самолет, следовавший из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Казанского аэропорта.

"Сегодня <...> в 07:15 в аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Новокузнецк-Москва (Домодедово)", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве здравоохранения Татарстана рассказали, что пациента доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.

Воздушное судно продолжило движение по маршруту, добавили в аэропорту.

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РоссияТатарстанКемеровская область
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