Суд приговорил сотрудницу МИД Агальцову к пяти годам колонии за растрату $1 млн

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник приговорил эксперта валютно-финансового департамента МИД РФ Наталью Агальцову к пяти годам колонии, признав ее виновной в растрате $1 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом Агальцова Н. Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденной изменена мера пресечения, она взята под стражу в зале суда. Гражданский иск МИД России удовлетворен частично в размере 67 461 руб.", - сообщили в суде.

В ходе судебных прений сторона обвинения просила назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы.

В МИД РФ подтвердили факт пропажи в прошлом году крупной суммы денег. Как поясняли ТАСС в дипведомстве, "по факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы, после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осенью прошлого года в МИД накануне инкассации была обнаружена недостача порядка $1 млн. Деньги, о которых идет речь, были платой, полученной российским МИД за консульские услуги от Ирана. Посольство РФ в Тегеране не могло отправить их в Москву денежным переводом из-за международных санкций, деньги переправили в Россию дипломатической почтой. В день инкассации Агальцова заявила, что заболела, и не пришла на работу. В ее кабинете была обнаружена часть денег из перевода. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о краже, позже его переквалифицировали на статью о растрате. Женщина находилась под подпиской о невыезде во время следствия.