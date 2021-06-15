Ребенок утонул в водоеме в Подмосковье

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту гибели 8-летнего ребенка в водоеме в городском округе Клин. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По предварительным данным, 14 июня в водоеме вблизи деревни Ясенево утонул 8-летний мальчик. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сообщила Григорьева.

Проведение проверки поручено Клинский городской прокуратуре.