Площадь пожара на складе в Челябинске выросла до 3,7 тыс. кв. м

ТАСС, 15 июня. Площадь пожара на складе недалеко от Челябинского электрометаллургического комбината выросла с 3 тыс. до 3,7 тыс. кв. м, произошло обрушение крыши на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 3,7 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 500 кв. м. В 11:23 мск на место прибыл пожарный поезд", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для замеров атмосферного воздуха на место следует лаборатория Министерства экологии Челябинской области. "Погибших и пострадавших нет", - добавили в ведомстве. Всего к ликвидации пожара привлекли 143 человека и 49 единиц техники.

Пожар в здании, где находятся складские помещения, начался в 09:52 мск. В пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината, территория которого располагается рядом с произошедшим возгоранием, сообщили ТАСС, что огонь на территории предприятия не замечен. Там уточнили, что горят соседние склады сыродельной компании. Из подвального помещения здания пожарными подразделениями эвакуированы 25 человек.