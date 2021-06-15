Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии женщину, выкинувшую из окна ребенка подруги

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы женщину, которая выкинула из окна 13-го этажа грудного ребенка своей подруги. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Московской области Дарьи Шавелкиной. Он приговорил ее к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в прокуратуре. Женщина признана виновной в убийстве малолетнего.

4 декабря 2020 года Шавелкина была в гостях у подруги на улице Летчика Ульянина в Новой Москве. Когда подруга вышла в другую комнату, она взяла трехмесячную девочку на руки и выбросила ее из окна 13-го этажа. Во время предварительного следствия обвиняемая сообщила, что мотивом преступления стал конфликт с матерью ребенка, а затем сказала, что у нее обострилось психическое расстройство. Но стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина симулировала болезнь.