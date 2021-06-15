В Алтайской крае отменили особый противопожарный режим

БАРНАУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Особый противопожарной режим отменили в Алтайском крае в связи со снижением пожарной опасности и стабилизацией обстановки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Особый противопожарный режим ввели в Алтайском крае 28 апреля в связи с установлением жаркой погоды и ростом числа ландшафтных пожаров. В этот период доступ жителей в леса был ограничен. На лесных участках и прилегающей территории запретили разведение открытого огня.

"В связи со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории региона, правительство Алтайского края постановило отменить особый противопожарный режим на территории края", - говорится в сообщении.

Стабилизации ситуации с пожарной опасностью способствовали похолодание и дожди, прошедшие в регионе в последние дни. По данным регионального Минприроды, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в Алтайском крае произошло 244 пожара. В 2020 году к этой дате в регионе были зафиксированы 183 возгорания. Однако площадь пожаров в 2021 году значительно ниже уровня 2020 года: огнем пройдено более 736 га против прошлогодних почти трех тыс. га.

Особый противопожарный режим ввели постановлением правительства Алтайского края для недопущения появления открытого огня на лесных участках и минимизации возможного ущерба от природных пожаров. В этот период в регионе запретили не только посещение лесов, но и использование фейерверков, проведение пожароопасных работ в лесах и на землях сельхозназначения, в садоводствах. К моменту введения режима в 2021 году в крае спутниками уже были зафиксированы более 400 термоточек на площади более десяти тыс. га.

Во вторник воздух в Барнауле прогрелся до плюс 24 градусов.