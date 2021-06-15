В Москве к 3,5 года колонии приговорили хирурга, по вине которого пострадала пациентка

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Суд в Москве отправил на 3,5 года в колонию пластического хирурга, из-за действий которого во время операции пострадала девушка. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Хирург Сергей Морозов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Иванова.

Морозов работал пластическим хирургом в частной медицинской клинике "Медланж" в центре Москвы. Как установили следствие и суд, 8 апреля 2018 года при проведении пластической операции по ринопластике он повредил легкое пациентке при взятии реберного трансплантата, тем самым причинив девушке тяжкий вред здоровью.

По уголовному дело следователи допросили 50 человек, провели обыски в частной клинике и проанализировали медицинскую документацию. "Выводы многочисленных сложных судебных экспертиз в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают Морозова в совершенном преступлении", - сообщила Иванова.

По ее словам, сейчас в суде рассматривается другое уголовное дело по фактам причинения вреда здоровью и гибели людей при оказании услуг представителями данной клиники. В отношении учредителя клиники уголовное дело выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.