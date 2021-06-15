В Оринбуржье мошенники под видом правительства просят деньги на вакцинацию от коронавируса

ОРЕНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Неизвестные лица сделали рассылку писем на электронные адреса предприятий Оренбургской области от лица региональных властей с просьбой перевести деньги на счет юридического лица, якобы осуществляющего поставки вакцины от коронавируса. Об этом сообщил во вторник вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике - министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев на своей странице в Instagram.

"Неизвестные лица направляют от моего имени письма и звонят в организации нашей области. Я уже подал заявление в прокуратуру, проверка по этому факту проводится. Будьте бдительны и осторожны, ни в коем случае не переводите деньги неизвестным лицам, проверяйте информацию по телефонам приемных правительства Оренбургской области (они есть в открытом доступе). Не поддавайтесь на уловки мошенников", - сказано в сообщении.

Пост в социальной сети Сухарев проиллюстрировал письмом, пришедшим на адрес одного из предприятий региона, подписанное якобы вице-губернатором. В нем указаны неверные реквизиты правительства Оренбургской области. Мошенники просят оказать финансовую поддержку на сумму 97 100 рублей. Как указывается в письме злоумышленников, адресатом получения средств станет предприятие по поставке вакцины "Спутник V".просят оказать финансовую поддержку на сумму 97 100 рублей.